В российском городе водитель маршрутки насмерть забил мужчину на остановке

Во Владикавказе словесная перепалка привела к гибели человека
Фото: Istock/lakshmiprasad S

Во Владикавказе водитель маршрутки ударил мужчину, что привело к его гибели. Подробности сообщает пресс-служба регионального СК.



Инцидент произошёл 2 сентября на остановке общественного транспорта. Между водителем и местным жителем возник словесный конфликт. Водитель нанёс мужчине удар рукой. От удара потерпевший упал и ударился головой об асфальт.

Медики госпитализировали пострадавшего, но он скончался в больнице. Правоохранители задержали водителя по подозрению в совершении преступления. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ольга Щелокова

