В российском городе водитель маршрутки насмерть забил мужчину на остановке

04 сентября 2025, 20:44

Во Владикавказе словесная перепалка привела к гибели человека

Фото: Istock/lakshmiprasad S

Во Владикавказе водитель маршрутки ударил мужчину, что привело к его гибели. Подробности сообщает пресс-служба регионального СК.