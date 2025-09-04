В российском городе водитель маршрутки насмерть забил мужчину на остановке
Во Владикавказе водитель маршрутки ударил мужчину, что привело к его гибели. Подробности сообщает пресс-служба регионального СК.
Инцидент произошёл 2 сентября на остановке общественного транспорта. Между водителем и местным жителем возник словесный конфликт. Водитель нанёс мужчине удар рукой. От удара потерпевший упал и ударился головой об асфальт.
Медики госпитализировали пострадавшего, но он скончался в больнице. Правоохранители задержали водителя по подозрению в совершении преступления. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
