Бойца ММА Ислама Вагабова задержали за избиение людей в Ленобласти

16 июня 2025, 19:28

Бойца ММА Ислама Вагабова задержали за избиение людей в Кудрово

Ислам Вагабов (Фото: Instagram*/islam_yakuza_vagabov)

Бойца ММА Ислама Вагабова, скрывавшегося два месяца от полиции, задержали за избиение людей в Ленобласти. Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», стражи порядка заинтересовались спортсменом после стрельбы по автобусу в Невском районе весной и избиения людей в Кудрово в июне.







«По нашей информации, после задержания боец чувствовал себя неважно, его повезли в больницу, а далее он скорее всего отправится в ИВС», — сказано в публикации.