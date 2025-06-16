Бойца ММА Ислама Вагабова задержали за избиение людей в Ленобласти
Бойца ММА Ислама Вагабова задержали за избиение людей в Кудрово
Бойца ММА Ислама Вагабова, скрывавшегося два месяца от полиции, задержали за избиение людей в Ленобласти. Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», стражи порядка заинтересовались спортсменом после стрельбы по автобусу в Невском районе весной и избиения людей в Кудрово в июне.
«По нашей информации, после задержания боец чувствовал себя неважно, его повезли в больницу, а далее он скорее всего отправится в ИВС», — сказано в публикации.
Обозреватели добавили, что Вагабов для конспирации даже побрился налысо. Стоит отметить, что боец весьма популярен в соцсетях. Его аудитория на одной из страниц насчитывает 592 тысячи подписчиков.
Перед этим стало известно, что мигрант из Венесуэлы в Польше жестоко изнасиловал девушку.
*Запрещен в РФ