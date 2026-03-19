В российском городе задержали влюблённых, воровавших друг для друга
В Бугульме полиция задержала влюблённую пару, подозреваемую в серии краж из магазинов. Как сообщили в МВД по Татарстану, злоумышленники похищали товары — от продуктов питания до средств личной гигиены.
Следователи установили, что ранее судимый мужчина совершал хищения в торговых точках. В отделе дознания расследуют около 30 эпизодов с его участием. Задержанный полностью признал вину.
Он пояснил, что похищенное передавал своей сожительнице, которая имеет инвалидность. Суд отправил его под стражу. Однако после ареста мужчины кражи не прекратились. Оперативники выяснили, что к ним причастна его возлюбленная.
Гражданка рассказала, что воровала продукты, чтобы передавать их сожителю в места лишения свободы. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Мужчина остаётся под стражей, женщине суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
