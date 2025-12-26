В российском морге перепутали трупы женщин и отправили один из них другой семье
Семья и близкие жительницы Новосибирска не смогли вовремя проститься с ней из‑за путаницы при выдаче тела. Об этом сообщает kp.ru.
По информации издания, в день церемонии катафалк ритуальной службы прибыл в морг областных судмедэкспертов, чтобы забрать умершую, однако сотрудникам заявили, что тела на месте нет. Позже выяснилось, что его по ошибке передали другой бригаде.
При этом времени на выяснение обстоятельств почти не оставалось. До начала прощания было около 30 минут — зал заранее забронировали, а все детали согласовали с родственниками, говорится в публикации.
Сотрудники первой службы связались со второй бригадой, и тело вернули обратно в морг. Из-за произошедшего подготовить церемонию в срок не удалось. Прощание задержалось почти на два часа, и все это время родственники и пришедшие на церемонию люди ждали на улице.
В областном бюро судебно‑медицинской экспертизы подтвердили, что инцидент произошел из‑за халатности сотрудников. Сейчас ситуацию проверяет прокуратура.
Читайте также: