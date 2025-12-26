В российском морге перепутали трупы женщин и отправили один из них другой семье

26 декабря 2025, 18:43

KP.RU: в морге Новосибирска перепутали трупы женщин

Фото: istockphoto/sudok1

Семья и близкие жительницы Новосибирска не смогли вовремя проститься с ней из‑за путаницы при выдаче тела. Об этом сообщает kp.ru.