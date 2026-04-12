В Екатеринбурге два человека пострадали при пожаре в подсобном помещении дома
В Екатеринбурге при пожаре в подсобке жилой пятиэтажки пострадали два человека. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Свердловской области.
Инцидент произошёл вечером 12 апреля на улице Мурзинская, 32. Там загорелось подсобное помещение на четвёртом этаже. Огнеборцы МЧС России спасли восемь человек. Ещё 50 граждан эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
В ведомстве уточнили, что врезультате пожара пострадали двое. Пожар охватил площадь 25 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 39 человек и 13 единиц техники. Причину случившегося устанавливают дознаватели МЧС России.
Ранее сообщалось об инциденте в Новой Москве, где в пожаре погибла пожилая женщина.
Читайте также: