При пожаре в многоквартирном доме в Калининграде погибли три человека
Три человека погибли во время пожара в многоквартирном доме в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Согласно информации ведомства, на улице Инженерной в Калининграде в многоквартирном жилом доме огонь охватил общий коридор на втором этаже и квартиру на четвёртом. Прибывшие на место спасатели МЧС России эвакуировали 37 человек, включая двух детей.
Во время тушения пожара были найдены тела трёх погибших. На место также прибыл психолог МЧС. По данным пресс-службы, пожар, охвативший площадь в 75 квадратных метров, удалось ликвидировать силами 53 сотрудников и 15 единиц техники МЧС России.
