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В российском посёлке школьника жестоко избили и проломили ему череп

В Нижегородской области неизвестные избили 11-летнего мальчика
Фото: Istock/maxim4e4ek

В Нижегородской области неизвестные избили 11-летнего мальчика. Об этом сообщает NewsNN.



Инцидент случился в рабочем посёлке Юганец. Неустановленные лица нанесли ребёнку крайне тяжёлые травмы — подробные обстоятельства происшествия не раскрываются.

В результате нападения пострадавший получил перелом лобной кости, перелом обеих пазух носа и ушиб головного мозга. Медики доставили потерпевшего в Нижний Новгород и поместили в отделение нейрохирургии.

Сообщается, что предполагаемые виновники пытаются избежать ответственности за содеянное. Следователи продолжают выяснять детали и обстоятельства произошедшего.

Ольга Щелокова

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