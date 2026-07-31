В российском посёлке школьника жестоко избили и проломили ему череп
В Нижегородской области неизвестные избили 11-летнего мальчика
В Нижегородской области неизвестные избили 11-летнего мальчика. Об этом сообщает NewsNN.
Инцидент случился в рабочем посёлке Юганец. Неустановленные лица нанесли ребёнку крайне тяжёлые травмы — подробные обстоятельства происшествия не раскрываются.
В результате нападения пострадавший получил перелом лобной кости, перелом обеих пазух носа и ушиб головного мозга. Медики доставили потерпевшего в Нижний Новгород и поместили в отделение нейрохирургии.
Сообщается, что предполагаемые виновники пытаются избежать ответственности за содеянное. Следователи продолжают выяснять детали и обстоятельства произошедшего.
Читайте также: