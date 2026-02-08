Россиянин жестоко избил возлюбленную скалкой
Житель Пензенской области жестоко избил свою сожительницу скалкой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, все произошло в доме в Кузнецком районе. Во время застолья между возлюбленными вспыхнула пьяная ссора. Разозлившись, мужчина схватил скалку и не менее трех раз ударил свою возлюбленную по голове. Пострадавшую с травмами доставили в больницу, где медики сообщили о случившемся в полицию.
После задержания подозреваемый признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.
