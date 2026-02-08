Россиянин жестоко избил возлюбленную скалкой

08 февраля 2026, 11:14

Житель Пензенской области избил сожительницу скалкой в пьяной ссоре

Фото: iStock/lolostock

Житель Пензенской области жестоко избил свою сожительницу скалкой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона в своем телеграм-канале.