Россиянка погибла, вернувшись в горящий дом за вещами

23 марта 2026, 20:51

В Пермском крае при пожаре погибла женщина, вернувшаяся в дом за документами

В Пермском крае 63-летняя женщина погибла во время пожара, когда вернулась в дом за вещами. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.