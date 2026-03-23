Россиянка погибла, вернувшись в горящий дом за вещами
В Пермском крае 63-летняя женщина погибла во время пожара, когда вернулась в дом за вещами. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошёл 22 марта в деревне Самарова Октябрьского округа. В частном доме на улице Мира начался пожар — проживавшие там супруги выбрались наружу и попросили соседей вызвать пожарных. Пока мужчина отгонял автомобиль, его жена зашла обратно в жилище, чтобы забрать документы.
Прибывшие спасатели вынесли женщину без сознания и передали медикам, но спасти её не удалось. Пожар на площади 99 квадратных метров ликвидировали 12 сотрудников экстренных служб с пятью единицами спецтехники. Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
Ранее в Перми пожарные вытащили ребёнка из дивана в объятой огнём квартире.
Читайте также: