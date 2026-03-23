Женщина позволила сожителю оплодотворить 14-летнюю дочь из-за перевязанных труб
В США 36-летняя женщина позволила своему 36-летнему партнёру оплодотворить свою 14-летнюю дочь, потому что сама не могла родить от него ребёнка. Об этом сообщает New York Post.
В декабре прошлого года в службу защиты детей поступил сигнал о беременной двойней школьнице из Оклахомы. В ходе допроса мать девочки заявила полиции, что её дочь «очень хотела ещё братьев и сестер», а сама женщина не может иметь детей от своего партнёра из-за перевязанных маточных труб.
Она отрицала, что позволяла мужчине оплодотворить дочь. Полиция получила ордер на взятие его ДНК для установления отцовства — пара скрылась из штата до того, как у него успели взять образцы.
Позже их обнаружили и арестовали в Неваде. Мужчине предъявили обвинение в сексуальном насилии над ребенком, матери — в пособничестве. Сейчас школьница находится в приёмной семье.
Читайте также: