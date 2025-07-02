Водитель МЧС спас тонущую пенсионерку по дороге на работу
В Осетии водитель МЧС Рашид Азизов по дороге на работу спас 72-летнюю пенсионерку, тонувшую в реке Терек. Женщина сорвалась с берега во время прогулки с собакой.
Как сообщает Mash Gor, Азизов вызвал коллег, и к нему присоединился прохожий Сабир Маметов. Вместе они боролись с течением, поддерживая находящуюся в стрессе женщину.
Последние метры до берега спасатели и прохожий преодолевали по аварийному мосту, рискуя жизнью. Женщина была спасена.
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