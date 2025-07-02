Водитель МЧС спас тонущую пенсионерку по дороге на работу

02 июля 2025, 18:27

Фото: iStock / Natnan Srisuwan

В Осетии водитель МЧС Рашид Азизов по дороге на работу спас 72-летнюю пенсионерку, тонувшую в реке Терек. Женщина сорвалась с берега во время прогулки с собакой.