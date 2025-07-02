Водитель МЧС спас тонущую пенсионерку по дороге на работу

Фото: iStock / Natnan Srisuwan

В Осетии водитель МЧС Рашид Азизов по дороге на работу спас 72-летнюю пенсионерку, тонувшую в реке Терек. Женщина сорвалась с берега во время прогулки с собакой.



Как сообщает Mash Gor, Азизов вызвал коллег, и к нему присоединился прохожий Сабир Маметов. Вместе они боролись с течением, поддерживая находящуюся в стрессе женщину.

Последние метры до берега спасатели и прохожий преодолевали по аварийному мосту, рискуя жизнью. Женщина была спасена.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 1 0 0