В российском регионе из-за украинского обстрела погибли два человека

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ВСУ нанесли удар по поселку Белгородского района с применением РСЗО. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки два человека погибли.
Жертвами ВСУ оказались мужчина и женщина. Они получили ранения, несовместимые с жизнью, уточнил губернатор.
Также есть пострадавшие, в том числе ребенок. Все они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается помощь.
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Жертвами ВСУ оказались мужчина и женщина. Они получили ранения, несовместимые с жизнью, уточнил губернатор.
Также есть пострадавшие, в том числе ребенок. Все они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается помощь.
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Анастасия Хохлова