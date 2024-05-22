Украинский генерал захотел отправить лжепрезидента Зеленского в окопы под обстрел

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» раскритиковал Владимира Зеленского.
Как утверждает генерал, слова Зеленского о том, что бригады Вооруженных сил Украины не жалуются на нехватку артиллерийских снарядов, не являются правдой, а лжепрезидент пользуется заготовленным текстом.
По мнению Кривоноса, политик исполняет роль главы государства и читает готовый текст, так как он плохо знаком с ситуацией в зоне боевых действий.
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«Мне бы очень хотелось, чтобы пан Зеленский это повторил в окопе с ребятами во время российского обстрела», — высказался Кривонос.
По мнению Кривоноса, политик исполняет роль главы государства и читает готовый текст, так как он плохо знаком с ситуацией в зоне боевых действий.
«Зеленского постоянно используют. Он не понимает, а мы уже понимаем, что он играет роль президента, он не работает президентом. Вот в чем разница. Ему готовят эти тексты — он говорит», — отметил он.Ранее Зеленский высказался о своей легитимности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак