В РФ отреагировали на обстрел Крыма американскими ракетами ATACMS

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Первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова отреагировала на обстрел Крыма при помощи поставленных США оперативно-тактических ракет ATACMS, пишет «Лента.ру».
Политик осудила подобные действия Киева и назвала обстрел Крыма американским оружием провокацией.
ВСУ обстреляли Крым американскими ракетами в ночь на 15 мая. Они были оснащены кассетными боеприпасами, которые могут нанести ущерб на большой территории.
Как отметила Журова, Соединенные Штаты Америки провоцируют Россию на военные действия в Европе. Они считают, что бомбят Крым иностранным оружием на законных основаниях, добавила депутат, однако это не так.
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ВСУ обстреляли Крым американскими ракетами в ночь на 15 мая. Они были оснащены кассетными боеприпасами, которые могут нанести ущерб на большой территории.
Как отметила Журова, Соединенные Штаты Америки провоцируют Россию на военные действия в Европе. Они считают, что бомбят Крым иностранным оружием на законных основаниях, добавила депутат, однако это не так.
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Алёна Самарева