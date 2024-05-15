В РФ отреагировали на обстрел Крыма американскими ракетами ATACMS

Российские войска получили больше возможностей для нанесения ударов по военным объектам Украины после истощения системы ПВО ВСУ. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на научного сотрудника Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Джека Уотлинга.