В российском регионе ликвидировали резервуары с топливом

В Томске мигранта приговорили к 17 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима за приставание к школьнице. Однако, когда огласили приговор, сестра потерпевшей внезапно призналась, что оклеветала мужчину. О том, что произошло на самом деле и за что женщина отомстила возлюбленному расскажет редакция «Радио 1».