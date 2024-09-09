В российском регионе ликвидировали резервуары с топливом

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Пожар на топливном складе в Волоконовском районе Белгородской области, возникший в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидирован. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Бикетов.
«Хочу сказать большое спасибо пожарным командам, сотрудникам силовых структур и территориальной обороны, работникам "РусАгро" и всем, кто принимал участие в тушении пожара, за слаженную и оперативную работу», – говорится в публикации Бикетова.
Инцидент произошел вечером 8 августа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар начался в топливном резервуаре в результате атаки беспилотника. Губернатор области не уточнил, на какой площади загорелся резервуар.
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Александр Климов