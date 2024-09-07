В Воронежской области перекрыта автотрасса из-за взрывов после атаки БПЛА

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На участке автодороги Воронеж - Луганск в Воронежской области полностью перекрыто движение на протяжении 50 с лишним километров. Также частично ограничено движение на некоторых других участках трассы.
Причиной таких мер стал пожар, начавшийся после падения сбитого ещё ночью украинского беспилотника, и последовавшая затем детонация взрывоопасных предметов, сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, полностью перекрыто движение в обе стороны по автотрассе Воронеж — Луганск на участке с 51-го километра по 105-й. Весь транзитный грузовой транспорт направили в объезд, через Нововоронеж.
Губернатор напомнил, что в Острогожском районе после пожара и взрывов был введён режим чрезвычайной ситуации. Жители нескольких близлежащих населённых пунктов были эвакуированы. Положение осложнялось тем, что детонация взрывоопасных предметов продолжалась даже после того, как пожар был потушен. Гусев обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие и выполнять распоряжения сотрудников экстренных служб.
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Александр Бойцов