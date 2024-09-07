Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Воронежской области перекрыта автотрасса из-за взрывов после атаки БПЛА

В Воронежской области перекрыта автотрасса из-за взрывов после атаки БПЛА

07 сентября 2024, 17:23
Фото: istockphoto/steved_np

Фото: istockphoto/steved_np

На участке автодороги Воронеж - Луганск в Воронежской области полностью перекрыто движение на протяжении 50 с лишним километров. Также частично ограничено движение на некоторых других участках трассы.


Причиной таких мер стал пожар, начавшийся после падения сбитого ещё ночью украинского беспилотника, и последовавшая затем детонация взрывоопасных предметов, сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, полностью перекрыто движение в обе стороны по автотрассе Воронеж — Луганск на участке с 51-го километра по 105-й. Весь транзитный грузовой транспорт направили в объезд, через Нововоронеж.

Губернатор напомнил, что в Острогожском районе после пожара и взрывов был введён режим чрезвычайной ситуации. Жители нескольких близлежащих населённых пунктов были эвакуированы. Положение осложнялось тем, что детонация взрывоопасных предметов продолжалась даже после того, как пожар был потушен. Гусев обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие и выполнять распоряжения сотрудников экстренных служб.

Читайте также:

Режим ЧС введён в Острогожском районе Воронежской области из-за пожара от БПЛА

В российском регионе возник пожар в результате падения беспилотника

Под Воронежем эвакуируют несколько сёл после атаки украинских беспилотников
#губернатор
#транспорт
#движение
#пожар
#жители
#режим
#воронежская область
Росгвардия нашла и обезвредила мину-сюрприз в ЛНР
07 сентября 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Ivan Murauyou

Мину-сюрприз обезвредили в Луганской народной республике саперы Росгвардии, информирует пресс-служба ведомства.
«При проведении инженерной разведки маршрута движения подразделений в Луганской Народной Республике росгвардейцы обнаружили замаскированный инженерный боеприпас, предположительно, установленный с миной-сюрпризом», — прокомментировали силовики.
Там отметили, что служебный пес подтвердил наличие взрывчатки. По словам одного из кинологов, собака по кличке Норис имеет хорошее чутье, и вновь не ошиблась, когда замерла в сигнальной позе, приближаясь к взрывному устройству.

«…Мы уже давно работаем вместе, прошли не одну командировку, он не раз меня спасал. Скоро Норису на пенсию, и я его обязательно заберу к себе», — сказал силовик.
Взрывное устройство ликвидировали при помощи накладного заряда и продолжили выполнять боевую задачу.

Читайте также:

Стало известно, куда может сбежать Зеленский при поражении ВСУ

На Западе заявили о поворотном моменте в ходе СВО

РФ и Украина показали новые способы перехвата БПЛА
#мир
#россия
#лнр
#росгвардия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, куда может сбежать Зеленский при поражении ВСУ
Judging Freedom: Зеленский может сбежать во Флориду после поражения боевиков ВСУ
07 сентября 2024, 16:28

Глава киевского режима Владимир Зеленский при поражении боевиков ВСУ на поле боя может сбежать во Флориду. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-разведчик США Тони Шаффер.
«Я думаю, что Зеленский будет искать возможность переехать в один из своих домов во Флориде, вероятно, к декабрю, когда все будет плохо в любом случае», — прокомментировал он.

Шаффер считает, что украинская армия вряд ли удержит территории Донбасса и может лишиться контроля над ними уже в осенний период. Он подчеркнул, что ситуация для украинской республики может стать еще хуже, если к этому моменту стороны не вернутся к дипломатическому урегулированию конфликта.

«Вы сможете увидеть, как русские придут и возьмут не только Донбасс, но, возможно, войдут и в Одессу», — предположил американский экс-силовик.
Зеленский в 2019 году перед выборами президента Украины обещал уладить конфликт, но придя к власти, продолжил агрессивную антироссийскую риторику своих предшественников. К слову, срок его полномочий истек 20 мая 2024 года.

Читайте также:

На Западе заявили о поворотном моменте в ходе СВО

Российский «Ланцет» разбил американскую гаубицу ВСУ M777 под Харьковом — видео

ВС РФ освободили еще один населенный пункт от ВСУ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#владимир зеленский
#сша
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе заявили о поворотном моменте в ходе СВО
FQ: украинский конфликт достиг перелома, боевики ВСУ терпят поражение
07 сентября 2024, 16:10

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Переломного момента достиг конфликт на Украине, пишет издание Fatto Quotidiano. По мнению обозревателей, боевики ВСУ не смогут самостоятельно уйти от поражения.
«Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту. Украина, которая на данный момент проигрывает, может изменить ход борьбы только в случае дальнейшей эскалации при непосредственном участии НАТО. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать такого развития событий», — сказано в публикации.
Авторы статьи добавили, что глава киевского режима Владимир Зеленский способен на провокацию катастрофической военной кампании и фактически совершил в Курской области «мини-вторжение», применяя оружие Запада.

«У этой операции, по сути, нет значимых перспектив с военной точки зрения. Кроме того, она кажется абсолютно бессмысленной, поскольку ВСУ пришлось перебросить часть своих войск из Донбасса, где происходит медленное, но верное продвижение российской армии», — заключили журналисты.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Украинское командование отмечало, что хотело отвлечь ВС РФ с Донбасса. По оценке международного сообщества, Зеленский делает все для усиления напряженности.

Читайте также:

Российский «Ланцет» разбил американскую гаубицу ВСУ M777 под Харьковом — видео

Минобороны: Российские войска поразили цех сборки дронов «Паляница»

«Ахмат» взял в плен троих боевиков ВСУ — Кадыров
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский «Ланцет» разбил американскую гаубицу ВСУ M777 под Харьковом – видео
Минобороны показало удар российского «Ланцета» по американской гаубице ВСУ
07 сентября 2024, 15:39

Фото: МО РФ

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» прямым попаданием разбил американскую гаубицу M777 ВСУ в Харьковской области Украины. Кадры высокоточного удара показало Минобороны России 7 сентября.
«Движение грузового автомобиля ВСУ с буксируемой 155-мм гаубицей М777 производства США выявили военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области», – сообщает Минобороны.

Американскую гаубицу уничтожили одним точным попаданием снаряда. На кадрах министерства слышно единственный выстрел и мгновенный взрыв грузовика с установкой. После прямого попадания венная техника противника начинает гореть.



Ранее, в отчете Минобороны сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли более 280 военнослужащих, 13 машин бронетехники, включая танк, 9 артиллерийских орудий, вместе с этой гаубицей, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Читайте также:

«Ахмат» взял в плен троих боевиков ВСУ — Кадыров

РФ и Украина показали новые способы перехвата БПЛА

Сальдо рассказал о зверствах ВСУ в Херсонской области
#сша
#выстрел
#взрыв
#всу
#минобороны
#военные
#спецоперация
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: Российские войска поразили цех сборки дронов «Паляница»
07 сентября 2024, 15:38

Фото: istockphoto/typhoonski

Российские войска нанесли ракетный удар по цехам, где производится сборка новых украинских реактивных дронов «Паляница». Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В пресс-службе российского оборонного ведомства также добавили, что Вооружёнными силами РФ была произведена атака предприятия военно-промышленного комплекса, на котором производились комплектующие для украинских ракет «Гром-2». Обе цели были успешно поражены.

«Паляница» — это новая украинская ракета-дрон, разработанная уже во время спецоперации. О её первом применении в зоне боевых действий президент Украины Зеленский сообщил в конце августа.

За прошедшую неделю российские войска нанесли 17 комбинированных групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины и местам сосредоточения войск ВСУ. Для атак использовалось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Читайте также:

Российский «Искандер» уничтожил 50 французских наёмников в Константиновке

ВС РФ уничтожили 48 безэкипажных катеров ВСУ за неделю

ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области
#оружие
#дрон
#ракета
#предприятия
#зеленский
#ракеты
#атака
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ахмат» взял в плен троих боевиков ВСУ — Кадыров
07 сентября 2024, 14:54

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Трех боевиков ВСУ взяли в плен бойцы спецназа «Ахмат», проинформировал в Telegram-канале глава ЧР Рамзан Кадыров. Политик уточнил, что во всех подразделениях врага «царит надломленность».
«Об этoм говорят и радиоперехваты, и признания пленных, которых мы берем пaчками. Если, очутившись у нас в руках, они oблегченно вздыхают, то это говорит о многом. Работаем дaльше!» — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» разбил две украинские группы. В частности, речь шла о ликвидации десяти боевиков ВСУ, которые пленили солдат ВС РФ и гражданское население в Курской области. Как рассказал украинский военный Виталий Панченко, всего было 12 неонацистов ВСУ.

Читайте также:

РФ и Украина показали новые способы перехвата БПЛА

Сальдо рассказал о зверствах ВСУ в Херсонской области

На Украине появились летающие автоматы Калашникова
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#рамзан кадыров
#вс рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РФ и Украина показали новые способы перехвата БПЛА
РИА Новости: РФ и Украина показали новые способы для перехвата БПЛА
07 сентября 2024, 14:32

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Новые способы перехватывать беспилотники показали Россия и Украина, пишет для РИА Новости военный обозреватель Захар Андреев. Аналитик подчеркнул, что в зоне боевых действий идет «война роботов».
«Последняя украинская разработка нацелена на то, чтобы лишить российскую разведку глаз — беспилотников самолетного типа. Военные эксперты призывают отнестись к угрозе со всей серьезностью», — сказано в материале.

Аналитик добавил, что имеются в виду кустарные FPV-дроны, способные перехватить разведывательные беспилотники. Используются данные с радаров, чтобы предоставить оператору дрона курс перехвата, что в свою очередь дает запустить беспилотник, не наблюдая саму цель.

По утверждению Андреева со ссылкой на данные иностранных специалистов, беспилотники обладают более мощной аккумуляторной батареей, а также улучшенной камерой.

Что касается российских войск, они сосредоточились на создании систем наведения и обнаружения и пользуются малыми радиолокационными станциями. Кроме того, ВС РФ используют наблюдательные посты, интегрируя информацию в единую систему управления, что дает эффективность в применении обычных дронов, пишет аналитик Алексей Васильев.

Захар Андреев также уточнил, что у ВС РФ есть квадрокоптеры «Тарантул», обнаруживающие врага радаром и захватывающие его другим беспилотником или наземной установкой.

Читайте также:

Сальдо рассказал о зверствах ВСУ в Херсонской области

На Украине появились летающие автоматы Калашникова

ВС РФ вплотную подошли к Угледару и Покровску, обрушив оборону ВСУ: Последние новости СВО
#мир
#россия
#украина
#оружие
#новости
#война
#сво
#бпла
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сальдо рассказал о зверствах ВСУ в Херсонской области
Сальдо: боевики ВСУ направляют БПЛА на мирное население и машины под Херсоном
07 сентября 2024, 14:15

Фото:istockphoto/NiseriN

Неонацисты ВСУ направляют на гражданских и их автомобили свои дроны под Херсоном. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал журналистам РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.
«Ежедневно идут обстрелы с правого берега. FPV-дроны нечеловеческие действия осуществляют. Нападают просто на гражданских людей, на машины. В некоторых случаях даже на велосипедистов падают», — сообщил чиновник.

Сальдо отметил, что удары по мирным гражданам противник наносит целенаправленно.

Херсонская область вошла в состав России в результате референдума в сентябре 2022 года. Помимо нее, частью РФ стали Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская область.

Читайте также:

На Украине появились летающие автоматы Калашникова

ВС РФ вплотную подошли к Угледару и Покровску, обрушив оборону ВСУ: Последние новости СВО

Пять человек получили ранения в результате обстрела ВСУ больницы в Горловке
#россия
#украина
#война
#херсонская область
#владимир сальдо
#всу
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине появились летающие автоматы Калашникова
Bild: боевики ВСУ стали применять БПЛА с Калашниковыми
07 сентября 2024, 13:37

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Летающие автоматы Калашникова впервые применили боевики ВСУ, сообщают обозреватели немецкого издания Bild. Журналисты отметили, что поставили разработку инженеры Украины Wild Hornets. Стрелковое оружие установлено на летающей платформе с четырьмя винтами. По информации журналистов, первый раз ее практическое применение осуществили в середине августа.
По словам военного аналитика Юлиана Репке, самое сложное в данной разработке — стабилизация Калашникова при стрельбе, чтобы беспилотник не отклонялся при отдаче, поскольку это дает большой разброс. Пока непонятно, наладят ли серийное производство данного вооружения.

К слову, главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что производство дронов является для Украины приоритетным направлением.

Читайте также:

ВС РФ вплотную подошли к Угледару и Покровску, обрушив оборону ВСУ: Последние новости СВО

ВС РФ освободили еще один населенный пункт от ВСУ

Пленный боевик ВСУ рассказал о том, что «Ахмат» разбил две группы Украины
#мир
#украина
#война
#оружие
#бпла
#беспилотник
#дрон
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф