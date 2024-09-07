Режим ЧС введён в Острогожском районе Воронежской области из-за пожара от БПЛА

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В Острогожском районе Воронежской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Необходимость принятия такой меры возникла из-за пожара, который возник после падения обломков сбитого украинского БПЛА, и последующей детонации взрывоопасных предметов.
Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. В своём телеграм-канале он также добавил, что жители нескольких населённых пунктов Острогожского района будут временно эвакуированы. Изначально предполагалось, что свои дома покинут обитатели только одного села, но затем в целях безопасности было решено вывезти людей и из других поселений.
Губернатор призвал население сохранять спокойствие, подчиняться распоряжениям сотрудников оперативных служб. Гусев также попросил людей не приближаться к пожару и к подозрительным предметам, а также воздержаться от фото- и видеосъёмки, особенно с привязкой к местности.
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