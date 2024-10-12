В российском регионе ликвидировали украинский БПЛА

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Еще один БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили российские ПВО в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Благодарю наших защитников!» – написал Смирнов.
Ранее в приграничных с Россией регионах – Курской и Белгородской областях – были уничтожены четыре украинских беспилотника. По данным ведомства, атака произошла примерно в 14:15 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что из зоны конфликта в Курской области были спасены 56 человек. Все мирные жители получили необходимую помощь и находятся в безопасных местах.
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Александр Климов