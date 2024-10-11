Появилась информация о количестве украинских БПЛА, уничтоженных за ночь над территорией РФ

Фото: istockphoto/sommersby
За ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 10 БПЛА ВСУ в четырех областях России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Четыре вражеских БПЛА были перехвачены над территорией Ростовской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что Минэнерго Украины не сможет запустить 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии до конца этого года, как это обещал Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Пленный украинец назвал ложью слова Зеленского о борьбе за жизнь каждого солдата
Безуглая раскритиковала Сырского из-за уничтожения еще одного комплекса Patriot
Российские военные продвинулись в ДНР
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что Минэнерго Украины не сможет запустить 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии до конца этого года, как это обещал Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Пленный украинец назвал ложью слова Зеленского о борьбе за жизнь каждого солдата
Безуглая раскритиковала Сырского из-за уничтожения еще одного комплекса Patriot
Российские военные продвинулись в ДНР
Дарья Осипова