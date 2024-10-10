Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая выразила недовольство главкомом ВСУ Александром Сырским в связи с уничтожением еще одного комплекса ВСУ Patriot российскими военными и призвала его к отставке. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее Минобороны сообщило, что расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot, а также живую силу противника в Днепропетровской области. Помимо этого, еще одна пусковая установка Patriot была повреждена.
В своем Telegram-канале она отметила, что это уже не первый поврежденный Patriot. По ее словам, это происходит из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет не способен построить из-за отсутствия желания, коррумпированности и своего IQ.
Кроме того, Безуглая добавила, что Сырский может остаться в истории с позором, потому что усилил «дегенеративность высшего военного управления».
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее МИД объяснил отсутствие реакции Запада на данные об истязании ВСУ пленных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В своем Telegram-канале она отметила, что это уже не первый поврежденный Patriot. По ее словам, это происходит из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет не способен построить из-за отсутствия желания, коррумпированности и своего IQ.
«Да, Александр Станиславович, я к вам обращаюсь», — написала она.
Кроме того, Безуглая добавила, что Сырский может остаться в истории с позором, потому что усилил «дегенеративность высшего военного управления».
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее МИД объяснил отсутствие реакции Запада на данные об истязании ВСУ пленных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова