Безуглая раскритиковала Сырского из-за уничтожения еще одного комплекса Patriot

ВСУ не оставляют попыток атаковать позиции ВС РФ в Курской области, но сталкиваются с активным сопротивлением. Кроме того, минувшей ночью противник нанес удар по территории РФ с использованием БПЛА. О том, как складывается обстановка в зоне СВО и где удалось продвинуться российским войскам расскажет «Радио 1».