В российском регионе мать-монстр годами держала детей в подвале
В Амурской области суд будет рассматривать уголовное дело против жительницы Тамбовского округа. Прокуратура обвиняет её в ряде преступлений против своих детей. Подробности сообщает ИА «Порт Амур».
По версии следствия, женщина держала детей в подполье якобы для воспитания. Ей вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию, незаконное лишение свободы двух несовершеннолетних и применение насилия к полицейскому.
Известно, что мать троих детей, находясь в состоянии опьянения, систематически не покупала им еду, одежду и предметы первой необходимости. Двоих детей она заставляла подолгу находиться в подполье дома без возможности выйти.
В апреле 2025 года правоохранители изъяли детей. При этом женщина в состоянии опьянения агрессивно отреагировала на действия полиции и ударила сотрудника. Прокуратура направила дело в суд.
