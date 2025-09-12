В российском регионе мать-монстр годами держала детей в подвале

12 сентября 2025, 12:16

Жительница Приамурья предстанет перед судом за пытки детей в подполье

Фото: Istock/zoka74

В Амурской области суд будет рассматривать уголовное дело против жительницы Тамбовского округа. Прокуратура обвиняет её в ряде преступлений против своих детей. Подробности сообщает ИА «Порт Амур».