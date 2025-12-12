В Москве полиция оцепила и эвакуировала торговый центр «Арена Плаза»
В торговом центре «Арена Плаза» на севере Москвы прошла эвакуация посетителей. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Свидетели сообщают, что сотрудники правоохранительных органов полностью оцепили здание. Они организовали выход людей из ТЦ и перекрыли подходы к нему.
На прилегающей территории можно увидеть несколько автозаков, а также машину скорой медицинской помощи. Официальные комментарии о причинах происходящего на текущий момент отсутствуют. Обстоятельства инцидента выясняют.
Ранее в Москве задержали преступную группировку, распространявшую мефедрон в упаковках с элитной парфюмерией. В банду входили пять человек. Они наладили полный цикл незаконного оборота наркотиков: закупали, фасовали и продавали вещества конечным потребителям.
