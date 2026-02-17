Житель Новороссийска в ТЦ украл три телефона у инвалида-колясочника
В Краснодарском крае полицейские задержали мужчину по подозрению в краже телефонов у инвалида-колясочника. Об этом сообщает краевое управление МВД.
Инцидент произошёл в одном из торговых центров Новороссийска. Потерпевший — мужчина с ограниченными возможностями, который передвигается на инвалидном кресле.
Злоумышленник заметил его в магазине и проследил за ним. Когда потерпевший отвлёкся, подозреваемый вытащил из его сумки три мобильных телефона и скрылся. Инвалид обратился в полицию. Через несколько часов оперативники нашли подозреваемого в кафе неподалёку от торгового центра.
При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли похищенные телефоны. В отношении 47-летнего жителя Новороссийска следователи возбудили уголовное дело о грабеже. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.
