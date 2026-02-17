Житель Новороссийска в ТЦ украл три телефона у инвалида-колясочника

17 февраля 2026, 19:06

В Новороссийске полиция задержала похитителя телефонов у инвалида-колясочника

Фото: Istock/Natalia Shabasheva

В Краснодарском крае полицейские задержали мужчину по подозрению в краже телефонов у инвалида-колясочника. Об этом сообщает краевое управление МВД.