В Москве суд отправил ревнивца в колонию на 16 лет за расправу над экс-супругой

17 февраля 2026, 20:52

В Москве фигуранта дела об убийстве из ревности приговорили к 16 годам колонии

Фото: Istock/artisteer

В Москве суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима за убийство бывшей жены и покушение на жизнь её сожителя. Как сообщили в столичной прокуратуре, преступление гражданин совершил на почве ревности.