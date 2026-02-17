В Москве суд отправил ревнивца в колонию на 16 лет за расправу над экс-супругой
В Москве суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима за убийство бывшей жены и покушение на жизнь её сожителя. Как сообщили в столичной прокуратуре, преступление гражданин совершил на почве ревности.
Трагедия произошла утром 1 сентября 2025 года в доме на улице Нижняя Масловка. Обвиняемый пришёл к бывшей жене, где между ними вспыхнула ссора.
На помощь женщине пришёл её сожитель. Тогда злоумышленник напал на обоих с ножом. От полученных ранений экс-супруга скончалась на месте, а пострадавшему мужчине вовремя оказали медицинскую помощь, что спасло ему жизнь.
Савёловский межрайонный прокурор поддержал обвинение. Суд признал подсудимого виновным по статьям об убийстве и покушении на убийство (ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину мужчина признал.
Ранее в Челябинске мужчина пять раз ударил ножом свою сожительницу.
Читайте также: