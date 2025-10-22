В российском регионе мотоциклистка-пироманка подожгла два магазина

22 октября 2025, 19:48

В Забайкалье возбудили дело после поджога двух магазинов женщиной на скутере

Фото: Istock/Animaflora

В Забайкалье женщина подожгла два магазина. Полиция оперативно пресекла её действия. Подробности сообщает краевое УМВД.