В российском регионе мотоциклистка-пироманка подожгла два магазина
В Забайкалье женщина подожгла два магазина. Полиция оперативно пресекла её действия. Подробности сообщает краевое УМВД.
Инцидент произошёл в городе Петровск-Забайкальский. Правоохранители быстро прибыли на место происшествия. Горела обшивка фасада, но пожарные своевременно потушили огонь. Позже полиция выяснила, что неизвестная приехала на скутере и облила магазины горючей жидкостью.
Камеры видеонаблюдения помогли установить личность подозреваемой. Ею оказалась 31-летняя местная жительница. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение чужого имущества. Полиция установила, что женщина причастна к ещё одному похожему поджогу.
На допросе обвиняемая не смогла объяснить мотивы своих поступков. Сейчас женщина находится в медицинском учреждении, где проходит обследование. Расследование продолжается.
