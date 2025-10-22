Школьник получил ранения после «эксперимента» с фейерверком в российском ТЦ
В подмосковном Воскресенске группа подростков запустила салют в туалете одного из торговых центров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Молодые люди предварительно купили пиротехнику в этом же торговом комплексе. После покупки компания направилась в санузел местного ресторана, где и решила испытать фейерверк.
В результате несанкционированного запуска залп из петарды попал в лицо одного из участников инцидента — 16-летнего школьника. Прибывшие медики госпитализировали юношу с травмами. Врачи больницы констатировали у подростка ранение правого глаза, а также ожоги в области носа, скулы и кисти руки.
