«Истекал кровью во дворе»: В Туле мужчина получил ножевое ранение
Чрезвычайное происшествие случилось вечером 26 июля в Туле, где мужчину пырнули ножом из-за разгоревшейся ссоры. Подробности сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».
Инцидент произошёл во дворе многоквартирного дома по улице Хворостухина. Очевидцы сообщили, что потерпевший мужчина с кем-то повздорил, но конфликт принял неожиданный оборот, и потерпевшему нанесли ножевое ранение.
Местные жители, увидев лежащего на земле мужчину, который истекал кровью, незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики экстренно госпитализировали пострадавшего. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Информации о причинах нападения и личности агрессора нет.
Ранее сообщалось об инциденте в Москве, где голый бородатый мужчина разгуливал по проезжей части и пугал прохожих.
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