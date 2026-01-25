Стали известны новые детали в деле москвички, утопившей пятилетнего сына
В Москве женщина, которая утопила своего малолетнего ребёнка, пыталась лишить жизни старшую дочь. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Близкие семьи рассказали, что перед этим обвиняемая ездила в Абхазию на религиозные мероприятия. После возвращения она во время ссоры едва не забила девочку камнем.
Родственники характеризуют гражданку как человека с агрессивным поведением. Они неоднократно предлагали ей обратиться к врачам, но та отказывалась. Старшие братья погибшего ребёнка ранее пытались через органы опеки забрать мальчика.
Один из них стал фигурантом дела по её заявлению, но видео сняло обвинения. На записи женщина сама наносила себе удары молотком. Сейчас братья готовятся приехать в Москву для организации похорон. Дальнейшая судьба двух других дочерей женщины сейчас решается.
