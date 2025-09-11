В российском регионе мужчина вылетел из окна после ссоры с невменяемой женой
В Ленинградской области мужчина получил травмы в ходе конфликта со своей сожительницей. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Происшествие случилось в деревне Гостилицы. После ссоры с женщиной мужчина выпал из окна квартиры, которая располагалась на третьем этаже. Медики доставили пострадавшего в больницу. Врачи диагностировали у него переломы позвоночника и таза, а также черепно-мозговую травму. Мужчина из-за своего тяжёлого состояния не смог объяснить, как именно получил эти повреждения.
Однако правоохранительные органы задержали сожительницу пострадавшего. Впоследствии её направили в психиатрический стационар. Причину не уточняют, но женщина уже лечилась там ранее. Суд неоднократно направлял её на принудительное лечение по уголовным делам, в том числе за тяжкое преступление.
