В российском регионе мужчина вылетел из окна после ссоры с невменяемой женой

11 сентября 2025, 19:52

В Ленобласти жену госпитализировали в психбольницу после падения мужа из окна

Фото: Istock/undefined undefined

В Ленинградской области мужчина получил травмы в ходе конфликта со своей сожительницей. Об этом сообщает издание «Фонтанка».