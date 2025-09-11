«Душу — за куклы и Кадышеву»: В Москве заключили договор с дьяволом ради хайпа
В Москве 26-летняя девушка официально продала свою душу. Она получила за это коллекцию кукол Лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным издания, столичный маркетолог решил ради хайпа разместить объявление о покупке души за 100 тысяч рублей. На его предложение откликнулась жительница города. Она согласилась на сделку и скрепила договор собственной кровью.
Почти все полученные деньги девушка потратила на куклы Лабубу. Оставшуюся часть суммы она направила на покупку билета на выступление Кадышевой. Представители Русской православной церкви отреагировали на эту ситуацию. Они призвали молодых людей покаяться. В РПЦ также предупредили, что и покупатель, и продавец души рискуют столкнуться с моральным и личностным упадком.
