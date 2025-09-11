«Душу — за куклы и Кадышеву»: В Москве заключили договор с дьяволом ради хайпа

11 сентября 2025, 19:27

Жительница Москвы заключила договор о продаже души за 100 тысяч рублей

Фото: Istock/Octavio Parra

В Москве 26-летняя девушка официально продала свою душу. Она получила за это коллекцию кукол Лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.