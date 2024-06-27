Системы ПВО сбили два БПЛА над Тверской областью

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Системы противовоздушной обороны сбили над территорией Тверской области беспилотник. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства региона.
«В ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурными средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен БПЛА. В настоящее время на месте падения обломков аппарата работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия падения БПЛА», — сказано в сообщении.Никто не пострадал.
Глава региона Игорь Руденя поручил областным ведомствам оказывать все необходимое содействие оперативным службам.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
До этого сообщалось, что в ночь на 27 июня звуки взрывов раздались в Киеве и Хмельницкой области.
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