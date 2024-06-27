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Системы ПВО сбили два БПЛА над Тверской областью

27 июня 2024, 05:18
Фото: istock / rancho_runner

Фото: istock / rancho_runner

Системы противовоздушной обороны сбили над территорией Тверской области беспилотник. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства региона.
«В ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурными средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен БПЛА. В настоящее время на месте падения обломков аппарата работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия падения БПЛА», — сказано в сообщении.
Никто не пострадал.



Глава региона Игорь Руденя поручил областным ведомствам оказывать все необходимое содействие оперативным службам.



ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

До этого сообщалось, что в ночь на 27 июня звуки взрывов раздались в Киеве и Хмельницкой области.

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#всу
«Игра в американской команде»: поляков предупредили о ликвидации государства
В Myśl Polska признают, что расширение конфликта на Украине станет их гибелью
27 июня 2024, 03:51

Фото:istock/Rafal Olkis

Расширение украинского конфликта на территорию Польши может привести к её полному уничтожению. Об этом сообщил обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
Эксперт отметил, что из-за членства в НАТО у польского руководства возникла иллюзия, что они могут делать все, что угодно. Однако глупые фантазии президента Анджея Дуды и других политиков о развале России погубят в итоге саму Польшу.

Зинкевич добавил, что теперь поляки могут ждать расширения украинского конфликта на территорию Польши. И его конец будет трагичным для поляков.

«Боюсь, что игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства», – сказал Зинкевич.
Ранее стало известно, что США и Польша создадут группу по противодействию якобы дезинформации РФ и для помощи Украине.По данным пресс-службы Государственного департамента США, новая группа объединит союзников, чтобы помогать точному освещению конфликта на Украине, усиливать голос народа и раскрывать манипуляции Кремля.

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#россия
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Звуки взрывов раздались в Киеве и Хмельницкой области
27 июня 2024, 03:34

Фото: istock / Olena Lialina

В Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.
Взрывы также слышны в Хмельницкой области, передают «Общественное» и ТСН. Последний также сообщает о взрывах в Ивано-Франковской области.

По данным мониторинговых пабликов, воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Другие подробности не приводятся.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Вечером 26 июня сообщалось о взрывах в Херсоне.

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Владелец кафе в Севастополе рассказал о спасении людей при атаке ВСУ
РИА Новости: владелец кафе в Севастополе при атаке ВСУ укрыл 50 человек
27 июня 2024, 02:43

Фото: istock / alekskai52

Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка, по имени Александр, при атаке ВСУ акетой ATACMS с кассетной боевой частью укрыл в своем заведении 50 человек. Об этом пишет РИА Новости.
«Как только снаряды начали рваться, я крикнул своему мангальщику, чтобы тот успел открыть главный вход в кафе и начал загонять туда людей. Сам пошел смотреть раненых — по первому образованию я военный врач», — рассказал мужчина в беседе с изданием.
Как рассказал Александр, в кафе собрались порядка 50 человек. Его сын раздавал мороженое, чтобы успокоить детей. Женщины и дети спрятались во внутреннем помещении кафе, а мужчины — под уличной барной стойкой.

После украинского обстрела к кафе Александра подносили раненых на лежаках. Через небольшой промежуток времени время на пляж прибыли экстренные службы и начали эвакуацию граждан.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.

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Кеннеди-младший назвал терроризмом атаку на пляж в Севастополе ракетами США
Кандидат в президенты США Кеннеди-младший осудил обстрел пляжа в Севастополе
27 июня 2024, 01:24

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Обстрел пляжа в Севастополе американскими ракетами ATACMS является терроризмом и актом войны со стороны США против мирных россиян. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
«Слово, которое описывает это, – терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», – написал политик в социальной сети Х.
В минувшее воскресенье, 23 июня, украинские неонацисты ударили по Севастополю, унеся жизни четырех человек, включая двух детей, и ранив еще более 150 граждан. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили 4 американские ракеты, один снаряд сдетонировал в воздухе над территорией города.

26 июня в Севастополе проводили в последний путь двухлетнюю Лизу Кривонос, которая погибла во время атаки украинских боевиков. Её похоронили на «Аллее Славы» в Севастополе, где покоятся герои спецоперации.

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#терроризм
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Обстрелявших мост в ДНР ВСУшников ждет суд
Трех украинских боевиков будут судить за обстрел моста в ДНР
26 июня 2024, 23:32

Фото:istocks/simpson33

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении трех украинских боевиков, которые снарядами обстреляли мост на автомобильной дороге «Славянск-Донецк-Мариуполь». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей надзорного органа.
На скамье подсудимых окажутся военнослужащие 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Даниил Верещак, Артем Батюта и Артур Шарамок. По версии следствия, 26 февраля 2022 года они обстреляли осколочно-фугасными снарядами мост общего пользования «Славянск-Донецк-Мариуполь».

В итоге мост был разрушен, ущерб составил более 214 миллионов рублей. Украинских боевиков обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества и жестоком обращении с гражданским населением.

Ранее стало известно, что в ДНР задержали жителя Горловки, его подозревают в разжигании ненависти к русским.

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#суд
#украина
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На Западе ужаснулись из-за действий ВСУ в зоне СВО
Ирландский журналист Боуз: солдат ВСУ расстреливают при попытке сдаться
26 июня 2024, 22:25

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украинских военнослужащих расстреливают, если они хотят отступить или сдаться в плен. Об этом в социальных сетях написал ирландский публицист Чей Боуз. Он также уделил внимание жестокому обращению с солдатами со стороны командования Украины.
«Их избивают, похищают и отправляют сражаться с наступающей русской армией практически без подготовки. Если они попытаются сдаться или отступить, их расстреляют», — написал Боуз.

Журналист называет киевский режим Владимира Зеленского диктатурой и обвиняет в том, что каждую неделю похищаются тысячи мужчин для последующей отправки на фронт против их воли.

Недавно сообщалось, что мужчина в Волынской области Украины напал на работника военкомата. После ужесточения мобилизации на Украине граждане призывного возраста любыми путями пытаются покинуть республику или максимально скрываются и маскируются.

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#война
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#новости
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Мрочко: в Херсоне слышны взрывы
26 июня 2024, 22:07

Фото: istockphoto/Yevheniia Kudrova

В Херсоне раздаются взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил назначенный Киевом руководитель военной администрации города Роман Мрочко.
«В Херсоне звучат взрывы», — говорится в сообщении.

Херсонская область является российским регионом, который расположен в нижнем течении Днепра, омывается Черным и Азовским морями. Область вошла в состав России по результатам референдума в 2022 году.

На Украине голосование считают нелегитимным и продолжают обстрелы территории. Сейчас РФ контролирует 75% области.

Российская спецоперация по защите Донбасса от украинских националистов продолжается. Глава киевского режима Владимир Зеленский не идет на мирные переговоры, выпрашивая у недружественных к России государств все больше финансовой и военной помощи.

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#спецоперация
#херсонская область
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Подпольщик Лебедев: удар в Харькове пришелся на район авиазавода
26 июня 2024, 20:16

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Удар в Харькове пришелся на район, где находится авиазавод. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. Ранее мэр города Игорь Терехов сообщал про серию взрывов.
«Два мощных «прилета» по Харькову в районе авиазавода», — сказал Лебедев.

По словам подпольщика, украинские боевики расположили в черте города тяжелую артиллерию. В северной части Харькова с сегодняшнего дня не работают коммерческие офисы, а также банковские отделения. Из последних вывезли все деньги.

Ранее сообщалось, что в Севастополе похоронили двухлетнюю Лизу Кривонос, погибшую в результате атаки со стороны ВСУ на город. Губернатор Михаил Развозжаев назвал ребенка «белокурым чудом», отметив, что вместе с семьей девочки скорбит весь Севастополь.

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#украина
#война
#спецоперация
#харьков
#харьковская область
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WP: Офицеров ВСУ наказывают за сомнения в адекватности приказов держать позиции
26 июня 2024, 18:14

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Офицеры ВСУ, ставящие под сомнение неадекватные приказы командования удерживать невыгодные позиции, подвергаются наказанию и отстраняются от должностей. На это жалуются украинские военные.
Как сообщает издание The Washington Post, командиры украинских батальонов и рот подчас высказывают сомнения в разумности приказов удерживать рубежи, когда было бы выгоднее немного отойти и занять более удобные позиции. Их распекают, наказывают и отстраняют от должностей, что подрывает и без того не слишком высокий боевой дух солдат и подрывает доверие к военному руководству, пишут авторы публикации.

Авторы материала приводят слова неназванного украинского военного, который рассказывает, как был свидетелем принятия высокопоставленными офицерами неадекватных решений из-за того, что генералы над ними приказывали сделать именно так, а не иначе.

«Сложно понять, было это высокомерие или безрассудство», — говорит военнослужащий ВСУ.

По его словам, проблема часто заключалась в переносе позиции на 50-100 метров, что могло значительно повысить безопасность положения обороняющихся украинцев, однако следовал приказ ни в коем случае не отступать, что приводило к большим потерям.

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#безопасность
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