В российском регионе объявили об опасности атаки БПЛА

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На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале.
Местных жителей призвали быть бдительными.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Грайворонском городском округе. В селе Безымено несколько беспилотников разрушили три дома.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Грайворонском городском округе. В селе Безымено несколько беспилотников разрушили три дома.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов