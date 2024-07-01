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В российском регионе объявили об опасности атаки БПЛА

На всей территории Белгородской области объявили об опасности атаки БПЛА
01 июля 2024, 02:11
Фото: istock/rancho_runner

Фото: istock/rancho_runner

На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале.
Местных жителей призвали быть бдительными.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Грайворонском городском округе. В селе Безымено несколько беспилотников разрушили три дома.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#белгородская область
КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японии
01 июля 2024, 00:40

Фото: iStock/bpawesome

КНДР запустила баллистическую ракету, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Неопознанный снаряд был выпущен в восточном направлении, в сторону Японского моря. В настоящее время Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пытается определить тип ракеты.

26 июня Главное управление ракетостроения Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) сообщило об успешном испытании разделения и наведения разделяющейся головной части с блоком индивидуального наведения (РГЧ ИН) твердотопливной баллистической ракеты. В ходе испытания отделяемая боеголовка была точно наведена на три заданные координаты.

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#кндр
#япония
#южная корея
#ракета
#испытания
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В Севастополе охранник ТЦ выгнал людей во время воздушной тревоги из-за конца рабочего дня
В Севастополе охранник выгнал людей из ТЦ на фоне воздушной тревоги
30 июня 2024, 23:55

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Охранник торгового центра (ТЦ) «Московский» в Севастополе выгнал людей на улицу во время воздушной тревоги, передает Telegram-канал «Чп/Севастополь».
В это время в ТЦ укрывались взрослые и дети в возрасте от одного до двух лет. После этого мужчина начал запирать дверь на ключ.

По данным Telegram-канала Readovka, охранник заявил, что его рабочий день подошел к концу и он не планирует сидеть с людьми.

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#тц
#охрана
#воздушная тревога
#севастополь
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Ребенок погиб в результате пожара в частном доме в Луганске
30 июня 2024, 23:21

Фото: iStock/maxim4e4ek

Восьмилетний мальчик, проживавший в Луганске, погиб при пожаре в частном доме, передает Telegram-канал МЧС России.
Пожар произошел в частном доме на улице Ладожская, где проживала семья из восьми человек, в том числе шестеро детей. Соседи, заметившие огонь, оповестили спасателей МЧС. Прибыв на место происшествия, сотрудники ведомства обнаружили тела детей в дверном проеме.

Огонь распространился на 100 квадратных метров. Для тушения пожара были привлечены 21 специалист и четыре единицы техники.

Ранее пять человек погибли в результате пожара в общежитии в Балашихе. Огонь охватил здание на Керамической улице, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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#мчс
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#соседи
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Выросло число пострадавших при взрыве в турецком Измире
Число погибших при взрыве в турецком Измире достигло пяти
30 июня 2024, 19:28

Фото: iStock/Berkut_34

Возросло число пострадавших в результате взрыва газа в турецкой провинции Измир. Об этом сообщил губернатор региона Сулейман Эльбан.
Отмечается, что в результате взрыва газа погибли пять человек. Пострадали ещё 57 местных жителей, которым в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что в воскресенье в районе 15:00 (время совпадает с московским) в кондитерской в городе Торбалы прогремел взрыв. По сообщениям главы МВД Турции Али Ерликая, причиной взрыва стала утечка газа из баллона. В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось, что в Одессе недалеко от пляжа с отдыхающими произошёл взрыв. Морская мина взорвалась, подняв высокий столб воды. В результате произошедшего никто не пострадал.

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Жёнам арестованных в Дагестане братьев Омаровых разрешили передать им вещи
30 июня 2024, 18:12

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Жёнам арестованных в Дагестане братьев Омаровых разрешили передать мужьям личные вещи. Об этом РИА Новости рассказала родственница обвиняемых.
Ранее сообщалось, что в минувшую среду в Махачкале арестовали сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Они обвиняются по статье о мелком хулиганстве. Позднее Верховный суд республики признал виновными сразу шестерых Омаровых с отчеством «Магомедович». Им назначили аресты на срок от двух до 13 дней.

Родственница арестованных сообщила, что их жёнам разрешили передать личные вещи и еду мужьям.

Ранее в местных Telegram-каналах распространилось видео, на котором сыновья Омарова извиняются перед жителями республики за своего брата, которого ликвидировали в прошлое воскресенье во время контртеррористической операции.

Теракты в Дербенте и Махачкале произошли 23 июня. Вооружённые люди напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате погиб 21 человек, свыше 40 пострадали.

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#теракт
#террористы
#суд
#вещи
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В Турции в результате взрыва газа в жилом доме погибли четыре человека
30 июня 2024, 16:49

Фото: istockphoto/thaloengsak

В Турецком городе Торбалы в провинции Измир в жилом доме произошёл взрыв бытового газа. В результате погибли четыре человека, ещё 20 получили ранения.
Об этом в эфире телеканала NTV сообщил глава муниципалитета Торбалы Овюнч Демир. По его словам, среди 20-ти пострадавших из-за взрыва десять человек находятся в тяжёлом состоянии. Все они госпитализированы. Некоторые, получившие лёгкие ранения, смогли самостоятельно обратиться за медицинской помощью, не дожидаясь приезда скорой.

Взрыв произошёл на первом этаже жилого дома, где расположены пекарня и кондитерская. В результате детонации сильные повреждения получили помещения на первом этаже и весь фасад здания. Пострадали квартиры, расположенные на верхних этажах. В окнах домов напротив выбиты стёкла.

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Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса на острове Гидра
30 июня 2024, 15:52

Фото: istockphoto/mikolajn

Сотрудники греческой прокуратуры предъявили уголовные обвинения в соучастии в поджоге соснового леса на острове Гидра (Идра). Обвиняемые уже покинули страну, поэтому запрошена помощь властей Казахстана.
Как считают следователи, иностранные граждане запускали петарды и прочую пиротехнику с яхты «Персефони 1», стоявшей на якоре вблизи побережья Гидры. Из-за этого, по заявлению пожарных, в сосновом лесу на берегу возник пожар, передаёт местная газета Kathimerini. Прокуратура инициировала уголовное преследование пассажиров указанной яхты по обвинению в соучастии в поджоге леса.

Пожарные инспекторы отправились в бухту, где возник пожар, и нашли там остатки петард. К тому времени арендаторы яхты уже покинули страну, не будучи допрошенными. Местный телеканал утверждает, что среди нанимателей судна был известный казахский бизнесмен. Прокуратура Греции обратилась за содействием к властям Казахстана.

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В Индии пятеро военных погибли при переправе танка через реку
30 июня 2024, 15:10

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Пятеро индийских военнослужащих погибли в горной союзной территории Ладакх при переправе их танка через реку Шайок. Об этом сообщили в 14-м корпусе сухопутных войск Индии, где служили погибшие.
В сообщении пресс-службы воинского соединения указано, что танк застрял во время переправы из-за внезапного и резкого подъёма уровня воды в реке. На место прибыли спасатели, но из-за сильного течения и высокого уровня воды они не смогли провести спасательную операцию. Все пять членов экипажа танка утонули. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил соболезнования родным и близким погибших и добавил, что он глубоко опечален случившимся.

Ладакх является приграничной территорией Индии с Китаем. Здесь с мая 2020 года наблюдается напряженная обстановка. Обе страны наращивают военное присутствие в регионе.

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В Рязани сгорел дом Циолковского — видео
В Рязани сгорел дом Циолковского
30 июня 2024, 14:50

Фото: istockphoto/photovs

Ночью 30 июня в Рязани сгорел дом основоположника практической космонавтики Константина Циолковского. Об этом сообщила журналистка Анна Герцовская.
В своём телеграм-канале она написала, что ехала в машине с коллегой из другого города, когда заметила пылающий дом. Тот удивился факту, что горит дом великого учёного.

«В Рязани люди слишком заняты, ну никак нет времени заниматься народным достоянием», — с грустью ответила ему журналистка.

Сообщение на пульт дежурного по городу поступило в 5:30 утра. Сотрудники пожарно-спасательной службы МЧС прибыли на место возгорания через несколько минут. Уже в 5:40 пожар был потушен. В тушении огня участвовали 15 человек личного состава и пять единиц специальной техники. Жертв и пострадавших нет.





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