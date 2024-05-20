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В российском регионе объявили режим ЧС из-за паводка

Губернатор Николаев: в Якутии ввели режим ЧС регионального уровня из-за паводка
20 мая 2024, 06:35
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На территории Республики Саха (Якутия) с 20 мая введен региональный режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.


По его словам, такое решение было принято из-за сложных паводковых условий. Николаев подчеркнул, что соответствующий режим введен на территории нескольких районов. Он также поручил правительству республики принять все меры для восстановления населенных пунктов и хозяйственных объектов, обеспечения жизнедеятельности населения и оказания социальной и материальной поддержки пострадавшим гражданам.

Ранее в Омской области из-за паводковых условий был введен ЧС федерального уровня.

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#чс
Спасатели заявили о гибели президента Ирана и пассажиров в упавшем вертолете
Красный полумесяц: все пассажиры в вертолете президента Раиси погибли
20 мая 2024, 06:26

Фото: iStock/SergeyPankratov

В результате крушения все пассажиры вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, включая главу государства, погибли, передает ТАСС, ссылаясь на руководителя Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда.
Он пояснил, что спасатели, прибывшие на место аварии, не обнаружили никаких признаков живых людей.

Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи.

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#президент
#иран
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#крушение
#азербайджан
#спасатели
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В небе над Курской областью сбили два беспилотника ВСУ
Врио губернатора Смирнов: в Курской области уничтожены два украинских БПЛА
20 мая 2024, 06:08

Фото: iStock/sommersby

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что над Обоянским районом был сбит беспилотник самолетного типа.

Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Местных жителей попросили сохранять бдительность.

Ранее, вечером 19 мая, Смирнов сообщил, что Курская область подверглась многочисленным атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что украинская армия открыла огонь по 5 населенным пунктам в Курской области. В результате обстрела никто не пострадал.

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#россия
#губернатор
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Стало известно о вероятности гибели президента Ирана
Reuters: вертолет президента Раиси полностью сгорел, все пассажиры погибли
20 мая 2024, 05:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, полностью сгорел при посадке, все пассажиры считаются погибшими, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.
«Ожидания относительно того, что президент Раиси жив, низки после крушения вертолета», – добавил он.

Ранее появились кадры с места крушения воздушного судна иранского президента. На фотографии запечатлен вертолет посреди деревьев на склоне холма.

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#иран
#вертолёт
#президент
#крушение
#кадры
#падение
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Появились кадры с места падения вертолета президента Ирана
20 мая 2024, 05:47

Фото: iStock/Vankherson

Информационное агентство ISNA опубликовало фотографию с места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.
На фотографии изображен вертолет среди деревьев на склоне холма.

Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи.

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#иран
#азербайджан
#крушение
#падение
#вертолёт
#президент
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Спасатели не обнаружили следов вертолета президента Ирана в зоне источника тепла
20 мая 2024, 04:47

Фото: iStock/Chalabala

Иранские спасатели прибыли к месту источника тепла, обнаруженного турецким самолетом Akıncı в районе поисков вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, но никаких следов воздушного транспорта обнаружено не было, передает телеканал Press TV.
Ранее стало известно о выдвижении спасательной команды к месту предполагаемого крушения вертолета иранского лидера.

Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.

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#иран
#туман
#падение
#крушение
#спасатели
#беспилотник
#азербайджан
#вертолёт
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В КСИР подтвердили, что источник тепла обнаружен в районе поиска вертолета Раиси
КСИР подтвердил, что БПЛА обнаружил источник тепла в районе поисков Раиси
20 мая 2024, 04:06

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Возглавляющий Корпус стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами подтвердил, что в районе поисков вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси был обнаружен источник тепла, передает телеканал Press TV.
Предположительно, найденный источник – обломки воздушного транспорта иранского лидера. Отмечается, что к месту были направлены отряды спасателей.

Ранее турецкое агентство Anadolu заявило, что турецкий БПЛА Akinci обнаружил источник тепла.

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#турция
#беспилотник
#спасатели
#вертолёт
#крушение
#падение
#президент
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Беспилотник нашел источник тепла в районе поисков вертолета президента Ирана
20 мая 2024, 03:43

Фото: iStock/seregalsv

Турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Akınci обнаружил источник тепла в районе поисков вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство Anadolu.
Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.

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#иран
#россия
#азербайджан
#турция
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#падение
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#туман
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МЧС увеличило группировку сил на пожаре в управе района Москвы
Пожар в здании управы района на востоке Москвы перекинулся на кровлю
20 мая 2024, 02:08

Фото: iStock/Distortion Media

МЧС усилило группировку сил и средств на тушении пожара в районном eghfdt Соколинского района Москвы, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В тушении пожара задействованы 107 специалистов и 33 единицы техники.

Позднее огонь перекинулся на кровлю, площадь возгорания увеличилась до 1200 квадратных метров. Корреспондент «Известий» сообщает, что обрушилась крыша здания.

Об инциденте стало известно в ночь на 19 мая. Пожар вспыхнул в здании 5А на Щербаковской улице, где также располагались бар и магазины. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

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#специалисты
#техника
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В здании районной управы в Москве произошел пожар
На востоке Москвы загорелось здание управы района Соколиная Гора
19 мая 2024, 23:28

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Москве загорелось здание управы района Соколиная Гора, передает ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб.
Отмечается, что пожар возник в здании 5А на Щербаковской улице, где также располагались бар и магазины. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Ранее неизвестные подожгли вышку сотовой связи во Фрунзенском районе Петербурга. Пожар был быстро потушен, рядом со зданием было обнаружено то, что можно было использовать для поджога. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали пластиковую бутылку и пакет. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения имущественного ущерба.

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