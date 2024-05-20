В российском регионе объявили режим ЧС из-за паводка

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На территории Республики Саха (Якутия) с 20 мая введен региональный режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
По его словам, такое решение было принято из-за сложных паводковых условий. Николаев подчеркнул, что соответствующий режим введен на территории нескольких районов. Он также поручил правительству республики принять все меры для восстановления населенных пунктов и хозяйственных объектов, обеспечения жизнедеятельности населения и оказания социальной и материальной поддержки пострадавшим гражданам.
Ранее в Омской области из-за паводковых условий был введен ЧС федерального уровня.
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Александр Климов