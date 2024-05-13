В российском регионе введен режим ЧС из-за паводка

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В Олекминском районе Якутии объявлено чрезвычайная ситуация (ЧС) из-за паводка, сообщил глава района Николай Харбин в своем Telegram-канале.
По его словам, режим ЧС был введен по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям после того, как уровень воды в реке Лена в районе значительно поднялся. Пик паводка пришелся на участок между населенными пунктами 1-й Нерюктяйинск и Дельгей.
Вокруг населенных пунктов Дельгей и Иннях происходит спад воды с низин. В качестве первоочередных мер глава региона назвал восстановление мобильной связи в селах и стабильного электроснабжения.
Ранее в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа с 12 мая был введен особый режим в связи с угрозой подтопления.
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Вокруг населенных пунктов Дельгей и Иннях происходит спад воды с низин. В качестве первоочередных мер глава региона назвал восстановление мобильной связи в селах и стабильного электроснабжения.
«Также принято решение 13 мая начать переброску дополнительных сил и средств из Якутска в Олекминск, в том числе для проведения взрывных работ на льду», – добавил Харбин.
Ранее в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа с 12 мая был введен особый режим в связи с угрозой подтопления.
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Александр Климов