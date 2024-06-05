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В российском регионе опрокинулся буксир «Байкал»

Буксир «Байкал» опрокинулся в акватории Карского моря, восемь человек спасли
05 июня 2024, 08:48
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Буксир «Байкал» опрокинулся в районе Енисейского залива в Карском море. Об этом написала Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
Отмечается, что причиной происшествия послужило сжатие льда, на борту буксира находились люди. Восемь человек удалось эвакуировать с борта «Байкала», еще один пострадавший считается пропавшим без вести.

На месте ЧП работают правоохранительные органы. Норильская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.



Ранее сообщалось, что лодка с людьми перевернулась в канале имени Москвы. Инцидент произошло около Северного речного вокзала. По предварительной информации, в лодке находилось шесть человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Полицейские нашли в подмосковной деревне нарколабораторию
05 июня 2024, 09:02

Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в одном из домов в деревне Сотниково городского округа Ступино, задержан арендатор дома — ранее судимый 29-летний житель Домодедова, сообщает пресс-служба подмосковного лавка МВД.
«При обыске в доме сотрудники полиции обнаружили и изъяли костюмы химической защиты, стеклянные колбы, весы, ёмкости с прекурсорами и подносы с остатками кристаллического вещества», — говорится в сообщении.
Эксперты проанализировали изъятую жидкость массой свыше шестнадцати килограммов и обнаружили в её составе не менее 500 граммов наркотика мефедрона.

Задержанный признался, что купил всё необходимое для производства мефедрона через интернет, а готовый «продукт» он собирался сбывать через закладки на территории Московской области.

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В российском регионе опрокинулся буксир «Байкал»

Немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве Германии в Москве и пропал

Четыре иностранца утонули в Великом Новгороде
#наркотики
#ступино
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве Германии в Москве и пропал
Spiegel: пропал осужденный в РФ немецкий бизнесмен Ральф Новак
05 июня 2024, 05:25

Фото: istock / macky_ch

Немецкий бизнесмен Ральф Новак, приговоренный в РФ к пяти годам заключения по делу о хищении акций каршеринга BelkaCar, попытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве. Но после общения с дипломатами добровольно покинул территорию дипмисии. Об этом пишет Der Spiegel.
По данным издания, инцидент произошел 3 июня, когда Новак, испытывая чувство паники из-за опасения снова оказаться в тюрьме, обратился за помощью.

Как утверждает его адвокат Константина Елфимова, у бизнесмена практически не было шансов на получение убежища в посольстве, поскольку по Венской конвенции дипмиссия должна передать его местным властям по первому требованию.

3 июня Тушинский суд приговорил Новака к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Вторым подсудимым стал Ильнур Азмуханов, получивший 4 года заключения со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Также суд постановил взыскать с них гражданский иск от потерпевшей стороны на сумму 393 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что рссиянин отсудил миллион рублей за почти 1,5 года в СИЗО по незаконному делу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В столичном парке неизвестный убил пожилого мужчину в присутствии его внучек

Трёхлетняя девочка скончалась от страшных побоев родителей в Адыгейске

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#адвокат
#бизнесмен
#инцидент
#рф
#суд
#германия
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Четыре иностранца утонули в Великом Новгороде
Shot: Четыре студента из Индии утонули в реке Волхов в Великом Новгороде
05 июня 2024, 04:35

Фото: istock / Dance60

Во время купания в Великом Новгороде утонули четыре студента из Индии.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, трагедия произошла 4 июня в районе моста через реку Волхов. Три молодых человека и две девушки в возрасте от 18 до 20 лет захотели освежиться после жаркого дня, но их начало уносить сильное течение.

Очевидцы пытались помочь студентам, но в итоге выбраться из воды смог только один парень, сейчас он госпитализирован. Его друзья утонули.

«Будет дана оценка деятельности администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания. Ситуация находится на контроле прокурора области», — прокомментировали происшествие в региональной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что из Большого Головинского пруда в Москве дети вытащили тело женщины. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#происшествие
#трагедия
#смерть
#река
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В Индии разбился истребитель Су-30МКИ
NDTV: в Индии разбился истребитель Су-30МКИ, пилоты получили травмы
05 июня 2024, 03:13

Фото: istock / yucelyilmaz

Истребитель Су-30 МКИ ВВС Индии потерпел крушение 4 июня в штате Махараштра на западе государства. Пилот и второй пилот катапультировались, но получили травмы. Об этом информирует NDTV.
По данным правоохранителей, самолет разбился в поле вблизи села Ширасгаон. На видео с места крушения заметны объятые пламенем обломки самолета.

«Самолет вылетел из Озара в Махараштре и находился на испытательном полете после капитального ремонта в компании Hindustan Aeronautics Limited», — сообщили собеседники издания.
Источники отметили, что в сейчас самолет не находится на вооружении ВВС Индии.

На место крушения прибыли полиция и экстренные службы, пострадавшим пилотам оказывается медицинская помощь.

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#самолет
#пилот
#полиция
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В столичном парке неизвестный убил пожилого мужчину в присутствии его внучек
На востоке Москвы в парке обнаружили труп мужчины
04 июня 2024, 23:04

Фото: iStock/vmargineanu

Во вторник вечером в парке на востоке Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщает столичный Следственный комитет.
«По данным следствия, в вечернее время 4 июня 2024 года на территории парка, расположенного вблизи улицы 3-я Музейная в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что мужчину убили ударом ножа в сердце.

Кроме того, в момент убийства рядом с мужчиной были две его внучки. Девочки не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи проводят все необходимые действия для выяснения личности убийцы. Опрашиваются возможные свидетели, изъяты записи с ближайших камер видеонаблюдения. Ведутся поиски преступника.

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Трёхлетняя девочка скончалась от страшных побоев родителей в Адыгейске
В Адыгейске погибла трёхлетняя девочка от сильных побоев родителей
04 июня 2024, 21:21

Фото: iStock/Vicu9

В Адыгейске трехлетняя девочка погибла от сильнейших побоев и издевательств собственных родителей. Об этом сообщает «112».
Согласно сообщению, женщина отдала дочь в детдом сразу после рождения. Однако позже забрала её. В семье растут ещё два ребенка. Предполагается, что сделала она это из финансовых соображений. Однако недавно девочка умерла.

Судмедэксперты обнаружили на теле малышки множество травм. Среди них были и давние, и совсем свежие: синяки, ссадины, ожоги, а также повреждения от падения по лестнице с четвёртого этажа.

Вину за все эти избиения взял на себя отец ребёнка, однако соседи утверждают, что женщина тоже издевалась над девочкой и требуют следствие установить степень её вины.

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Жители Вереи поблагодарили огнеборцев за спасение жилья от крупного пожара
04 июня 2024, 20:45

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Жители Вереи Наро-Фоминского городского округа поблагодарили работников Мособлпожспаса за спасение домов от пожара, разбушевавшегося в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
«Сообщение о возгорании поступило днём. На место оперативно прибыли огнеборцы. Зрелище было не для слабонервных: деревянный двухэтажный дом полыхал открытым огнём по всей площади. Кроме того, горела вся прилегающая к нему территория, засыпанная кучами мусора в человеческий рост», – говорится в сообщении.
Для тушения пожара и защиты соседних жилых домов, которые находились в непосредственной близости от пламени, огнеборцами пришлось подавать три ствола. На помощь прибыли коллеги, в том числе из федеральной противопожарной службы. На соседней улице находился пруд, и пожарным удалось организовать бесперебойную подачу воды.

К вечеру угрозу распространения огня сняли, а к полуночи было объявлено о полной ликвидации пожара. Благодаря профессионализму и слаженной работе специалисты отстояли соседние дома и имущество, предотвратив распространение пламени, заключили в ведомстве.

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#спасатели
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Полиция задержала стрелка из Бибирево
МВД: Устроившего в Бибирево стрельбу мужчину задержали
04 июня 2024, 20:29

Фото: iStock/blinow61

Мужчину, который из окна своей квартиры открыл стрельбу из пневматического оружия по людям и общественному транспорту в Бибирево, задержали. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
Уточняется, что 50-летнего стрелка задержали в собственной квартире. Там же обнаружили пневматическую винтовку.

«По предварительным данным, хулиганские действия совершил мужчина 1974 г. р. Он обнаружен в квартире по месту жительства. Там же обнаружено оружие», — подтвердили в столичной прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Напомним, 4 июня неизвестный мужчина устроил стрельбу в столичном районе Бибирево возле торгового центра на улице Костромской. Он ранил мужчину и женщину из пневматического оружия, а также стрелял по общественному транспорту.

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#мужчина
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Rolls-Royce внука первого президента Татарстана остановили за нарушение
Внука экс-президента Татарстана оштрафовали за тонировку на Rolls-Royce
04 июня 2024, 20:19

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции остановили Роллс-Ройс 35-летнего Тимура Шаймиева, внука экс-президента Татарстана, из-за нарушения.
Они заметили, что стекла автомобиля были затонированы слишком темно — светопропускаемость составляла всего 12%, вместо допустимых 70%. За это нарушение Шаймиева оштрафовали на 500 рублей, пишет «Фонтанка».

Тимур Шаймиев — внук первого президента Татарстана и сын генерального директора компании «Татавтодор», которая входит в число самых богатых людей России. Стоимость его автомобиля оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

Напомним, что в сентябре 2023 года бывшего главу местной ГИБДД Романа Кузовлева привлекли к ответственности за тонировку передних боковых стекол в Сургуте.

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