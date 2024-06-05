В российском регионе опрокинулся буксир «Байкал»

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Буксир «Байкал» опрокинулся в районе Енисейского залива в Карском море. Об этом написала Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
Отмечается, что причиной происшествия послужило сжатие льда, на борту буксира находились люди. Восемь человек удалось эвакуировать с борта «Байкала», еще один пострадавший считается пропавшим без вести.
На месте ЧП работают правоохранительные органы. Норильская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что лодка с людьми перевернулась в канале имени Москвы. Инцидент произошло около Северного речного вокзала. По предварительной информации, в лодке находилось шесть человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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На месте ЧП работают правоохранительные органы. Норильская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что лодка с людьми перевернулась в канале имени Москвы. Инцидент произошло около Северного речного вокзала. По предварительной информации, в лодке находилось шесть человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова