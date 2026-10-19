В российском регионе ороги с автомобилями ушли под воду

19 октября 2026, 14:15

Под Ялтой речка затопила дороги и машины

Фото: istockphoto/maradek

В поселке Кореиз под Ялтой река Узень-Чешме вышла из берегов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП. Крым».