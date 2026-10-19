В российском регионе ороги с автомобилями ушли под воду
В поселке Кореиз под Ялтой река Узень-Чешме вышла из берегов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП. Крым».
Инцидент попал на видео: мощный поток воды движется по дороге, затем выходит за ее пределы и спускается вниз по склону. На кадрах видно, что вода дошла до днища припаркованного автомобиля.
По данным источника, на месте работают 20 человек — спасатели, коммунальные службы и волонтеры. С помощью мешков с песком и камней они пытаются перенаправить поток воды в другую сторону. Пострадавших от затопления дорог нет.
Ранее в Стамбуле сильное наводнение унесло жизни трех человек. В районе Бейкоз выпало 242 мм осадков.
Читайте также: