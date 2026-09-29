Наводнение унесло туалет со справлявшим нужду мужчиной внутри

29 сентября 2026, 18:23

В Колумбии поток воды унес туалет с мужчиной внутри

Фото: iStock/Mrkit99

В Колумбии поток воды во время наводнения унес портативный туалет вместе со справлявшим нужду мужчиной. Видео инцидента опубликовало британское издание Need To Know.