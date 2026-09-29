Наводнение унесло туалет со справлявшим нужду мужчиной внутри
В Колумбии поток воды во время наводнения унес портативный туалет вместе со справлявшим нужду мужчиной. Видео инцидента опубликовало британское издание Need To Know.
По его информации, все произошло 21 сентября в Барранкилье, департамент Атлантико. На снятых очевидцем кадрах видно, как кабинка плывет по затопленной улице под проливным дождем, а изнутри доносятся крики о помощи. Стоявший возле одного из зданий прохожий поймал туалет и начал оттаскивать его с залитой водой дороги.
Спустя несколько секунд из кабинки выбрался мужчина и помог спасителю донести туалет до безопасного места. Как выяснилось, он справлял нужду в тот момент, когда поток воды подхватил кабинку и унес по улицам.
Ранее сообщалось, что жительница Непала выжила, проведя десять дней под завалами после наводнения.
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