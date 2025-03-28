В Москве машина скорой помощи протаранила остановку

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На юге Москвы машина скорой помощи протаранила в остановку, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает Mash.
«Четыре человека пострадали в аварии с автомобилем скорой помощи на юге Москвы», — пишут в telegram-канале.
На данный момент известно, что водитель скорой двигался по дороге со всеми спецсигналами. Ему пришлось совершить вынужденный маневр, после чего машина протаранила остановку. Инцидент произошел на улице Кировоградской в Чертанове.
В списке пострадавших значится три медика и один человек с остановки. Их состояние оценивается как средней тяжести. Экстренные службы разбираются в произошедшем.
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Иван Мусатов