Кологривый признался в романе с актрисой

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Звезда сериала «Слово Пацана» актер Никита Кологривый признался, что у него был роман с актрисой Агатой Муцениеце, сообщает «Lenta.ru».
«Можно сказать, что это был роман, если это кому-то нравится. Но он как был, так и всплыл», – смеясь, ответил актер на соответствующий вопрос, подчеркнув, что это были короткие отношения.
Кологривый объяснил, что «это потребность всех артистов, которые играют пары в кино.
«Это такая помощь игре, то есть поиск тепла и так далее», – добавил он.
По словам актера, этот факт расстроил бывшего мужа Муцениеце Павла Прилучного, но ненадолго, поскольку у него теперь имеется собственная семья.
Ранее сообщалось актер поделился планами на период ареста после дебоша в новосибирском кафе: «Пойду сидеть на киче, писать стихи».
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Александр Климов