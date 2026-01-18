В российском регионе пенсионер избил пожилую женщину тростью ради 700 рублей
Суд в Хакасии вынес приговор 63-летнему жителю Саяногорска. Как сообщает пресс-служба МВД республики, мужчина совершил разбойное нападение на незнакомую пенсионерку.
Инцидент произошёл в мае 2025 года. Гражданка возвращалась домой из магазина. На одной из улиц к ней подошёл незнакомый мужчина. Он нанёс пожилой женщине несколько ударов металлической тростью по голове.
Когда потерпевшая упала, злоумышленник схватил кошелёк, который выронила жертва, и скрылся. В бумажнике находилось 700 рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).
Следствие установило личность подозреваемого и собрало доказательства. В результате суд признал мужчину виновным. Он назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Отмечается, что приговор включает меру принудительного лечения для осужденного.
Читайте также: