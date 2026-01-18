В российском регионе пенсионер избил пожилую женщину тростью ради 700 рублей

18 января 2026, 13:53

Суд в Хакасии назначил условный срок пенсионеру за разбойное нападение

Фото: Istock/Kacharava

Суд в Хакасии вынес приговор 63-летнему жителю Саяногорска. Как сообщает пресс-служба МВД республики, мужчина совершил разбойное нападение на незнакомую пенсионерку.