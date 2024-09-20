На западе Москвы произошло крупное ДТП, есть погибшие

Фото: istock/Bilanol
На Мичуринском проспекте в западной части Москвы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Telegram-канал Baza.
В результате столкновения двух легковых автомобилей три человека были госпитализированы с тяжелыми травмами, а еще трое скончались на месте.
Очевидцы утверждают, что виновник аварии скрылся с места происшествия. Сейчас полиция ведет его поиски и выясняет обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что приём заявок на участие во II Всероссийском конкурсе чтецов стихов по ПДД «Азбука пешехода» стартовал 16 сентября, к участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет, сообщает пресс-служба организатора конкурса — благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной. В задачи конкурса входит развитие художественных способностей у детей, закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения и формирование фонда стихов, пропагандирующих ПДД.
Читайте также:
Автоэксперт Сажин объяснил увеличение штрафа за отказ остановки по требованию
В Подмосковье с начала года ликвидировали более 150 опасных троп через ж/д пути
В Химках легковушка врезалась в грузовик, пострадали женщина и годовалый ребёнок
Очевидцы утверждают, что виновник аварии скрылся с места происшествия. Сейчас полиция ведет его поиски и выясняет обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что приём заявок на участие во II Всероссийском конкурсе чтецов стихов по ПДД «Азбука пешехода» стартовал 16 сентября, к участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет, сообщает пресс-служба организатора конкурса — благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной. В задачи конкурса входит развитие художественных способностей у детей, закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения и формирование фонда стихов, пропагандирующих ПДД.
Читайте также:
Автоэксперт Сажин объяснил увеличение штрафа за отказ остановки по требованию
В Подмосковье с начала года ликвидировали более 150 опасных троп через ж/д пути
В Химках легковушка врезалась в грузовик, пострадали женщина и годовалый ребёнок
Елена Перлова