В российском регионе полицейские обнаружили «бонус» во время погони

23 июня 2025, 13:08

Петербуржец выкинул из окна авто свёрток с наркотиками во время погони полиции

Фото: Istock/Nutthaseth Vanchaichana

Сотрудники Госавтоинспекции попросили жителя посёлка Шушары остановиться для проверки документов, но мужчина проигнорировал требование и увеличил скорость. Тогда началась погоня, во время которой водитель неоднократно нарушал ПДД. Подробности данного происшествия рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.