В российском регионе полицейские обнаружили «бонус» во время погони
Сотрудники Госавтоинспекции попросили жителя посёлка Шушары остановиться для проверки документов, но мужчина проигнорировал требование и увеличил скорость. Тогда началась погоня, во время которой водитель неоднократно нарушал ПДД. Подробности данного происшествия рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Полицейские предупредили, что если «гонщик» не остановится, они применят огнестрельное оружие. Требование было проигнорировано и инспектор, осуществив предупредительный выстрел, открыл огонь по колесам машины. В итоге, автомобиль столкнулся с грузовиком, а водитель, воспользовавшись кратковременной остановкой, выбросил из окна странный свёрток. После чего продолжил движение, а через некоторое время остановился, выбежал из машины и скрылся.
Его личность установили, а в найденном свёртке, который он выбросил из окна, обнаружили около килограмма мефедрона и шесть граммов марихуаны. В отношении 28-летнего лихача возбуждено уголовное дело и составлены протоколы об административных правонарушениях.
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