Юрий Антонов вышел на связь после слухов о госпитализации

23 июня 2025, 12:31

Певец Антонов опроверг слухи о госпитализации

Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Народный артист Российской Федерации Юрий Антонов опроверг информацию о своей госпитализации и заявил, что чувствует себя хорошо.





В беседе с NEWS.ru он сообщил, что находится дома и наслаждается земляникой.





«Нет, меня никто не госпитализировал. Я сейчас ем землянику дома. Все хорошо, все замечательно», — отметил певец.