Юрий Антонов вышел на связь после слухов о госпитализации
Певец Антонов опроверг слухи о госпитализации
Народный артист Российской Федерации Юрий Антонов опроверг информацию о своей госпитализации и заявил, что чувствует себя хорошо.
В беседе с NEWS.ru он сообщил, что находится дома и наслаждается земляникой.
«Нет, меня никто не госпитализировал. Я сейчас ем землянику дома. Все хорошо, все замечательно», — отметил певец.
Заявление Антонова развеяло слухи о его состоянии здоровья. Фанаты могут быть спокойны за любимого исполнителя.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о госпитализации Юрия Антонова. По информации канала, артист был доставлен в московскую больницу из-за сердечного заболевания. Уточняется, что он обратился к врачам с жалобами на боли в груди.
Кроме того, Антонов ранее высказывался, что российские врачи не могут помочь ему справиться с постоянной болью в ноге. Артист признался, что эта проблема его беспокоит постоянно, и выразил желание попробовать китайскую медицину, поскольку другие методы лечения ему не приносят облегчения.