В российском регионе пресекли деятельность группы, вербовавшей девушек для интим-услуг в саунах
В Хабаровске полиция пресекла деятельность преступной группы, которая организовала проституцию в городских саунах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Следствие установило, что в состав группировки входили пять человек в возрасте от 25 до 37 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ, за которую грозит до пяти лет лишения свободы.
Незаконный бизнес организовала 29-летняя местная жительница, ранее не судимая. Она находила совершеннолетних девушек и склоняла их к оказанию интим-услуг. Трое мужчин доставляли молодых хабаровчанок в сауны на своих автомобилях, а самый старший участник группы координировал работу по звонкам от заведений.
Анкеты «работниц» публиковали в интернете с ценами за услуги и номерами телефонов. Доход делили пополам: половину забирали себе сами девушки, а остальное шло организатору, которая платила подельникам фиксированную сумму.
При обысках по местам жительства злоумышленников полицейские изъяли документы, телефоны, ноутбук, планшет, банковские карты, деньги и автомобили. Всем фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Хабаровчанок, оказывавших услуги в интимной сфере, допросили как свидетелей. Материалы в отношении них выделили в отдельное административное производство по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).