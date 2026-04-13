В российском регионе пресекли деятельность группы, вербовавшей девушек для интим-услуг в саунах

13 апреля 2026, 06:24

Полиция в Хабаровске пресекла деятельность группы, организовавшей проституцию в саунах

В Хабаровске полиция пресекла деятельность преступной группы, которая организовала проституцию в городских саунах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.





Следствие установило, что в состав группировки входили пять человек в возрасте от 25 до 37 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ, за которую грозит до пяти лет лишения свободы.



Незаконный бизнес организовала 29-летняя местная жительница, ранее не судимая. Она находила совершеннолетних девушек и склоняла их к оказанию интим-услуг. Трое мужчин доставляли молодых хабаровчанок в сауны на своих автомобилях, а самый старший участник группы координировал работу по звонкам от заведений.



