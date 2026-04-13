Врач-эндокринолог объяснила, о чем говорит привычка часто досаливать пищу

13 апреля 2026, 05:37

Врач Закирова: Привычка досаливать пищу может указывать на дефицит натрия в организме

Привычка досаливать пищу может указывать на проблемы со здоровьем, рассказала в беседе с РИА Новости врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Гульнара Закирова.





По ее словам, такое пищевое поведение часто указывает на нарушение электролитного баланса, например на дефицит натрия или других минералов. Организм интуитивно пытается компенсировать недостаток. Также стремление «добавить еще соли» может быть признаком гипотонии или нарушений в работе надпочечников.





«В частности, (такое желание связано) с гиперальдостеронизмом, когда чрезмерное количество альдостерона способствует задержке натрия в организме», — предупредила Закирова.