Врач-эндокринолог объяснила, о чем говорит привычка часто досаливать пищу
Привычка досаливать пищу может указывать на проблемы со здоровьем, рассказала в беседе с РИА Новости врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Гульнара Закирова.
По ее словам, такое пищевое поведение часто указывает на нарушение электролитного баланса, например на дефицит натрия или других минералов. Организм интуитивно пытается компенсировать недостаток. Также стремление «добавить еще соли» может быть признаком гипотонии или нарушений в работе надпочечников.
«В частности, (такое желание связано) с гиперальдостеронизмом, когда чрезмерное количество альдостерона способствует задержке натрия в организме», — предупредила Закирова.Она напомнила россиянам, что чрезмерное увлечение солью всегда опасно: оно приводит к гипертонии, болезням почек и сердечно-сосудистой системы.