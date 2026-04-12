В Челябинске несколько девочек избили сверстницу в подъезде дома
В Челябинске несколько девочек жестоко избили ровесницу. Как сообщает СУ СК РФ по Челябинской области, по факту избиения школьницы возбуждено уголовное дело.
Установлено, что несколько несовершеннолетних напали на свою сверстницу в подъезде жилого дома на улице Комарова.
Пострадавшая получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась за медицинской помощью в больницу. Врачи зафиксировали у неё серьёзные травмы. Следователь СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Сотрудники правоохранительных органов уже установили всех участников конфликта. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, включая точную причину и ход событий.
