В российском регионе произошло землетрясение

21 ноября 2025, 08:35

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

Фото: iStock/SteveCollender

У побережья южных Курил произошло землетрясение, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 21 ноября, в 14:17 по местному времени. Об этом пишет РИА Новости.