В российском регионе произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 21 ноября, в 14:17 по местному времени. Об этом пишет РИА Новости.
Магнитуда составила 4,5, что сейсмологи считают ощутимым уровнем. Эпицентр находился в Тихом океане, в 27 километрах северо-западнее села Малокурильского на острове Шикотан. Очаг располагался на глубине 77 километров.
Специалист отметила, что жители села Малокурильское могли почувствовать толчки силой 3-4 балла. В поселке городского типа Южно-Курильск на острове Кунашир колебания ощущались на уровне 2-3 балла. Риск возникновения цунами в этом регионе не объявляли.
Отметим, что самое сильное зарегистрированное землетрясение на нашей планете произошло 22 мая 1960 года в Чили и имело магнитуду 9.5.
