В российском регионе произошло землетрясение
У берегов Камчатки 12 мая произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмический центр EMSC, пишет РИА Новости.
Сейсмологи отметили подземный толчок в 16:08 по местному времени. В Москве в этот момент часы показывали 07:08. Эпицентр находился в 179 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг ушел на глубину 10 километров. Информация о пострадавших не поступала. Угрозу цунами в регионе не объявляли.
Магнитуда 4,5 относится к ощутимым сейсмическим событиям. Такие колебания люди часто чувствуют в населенных пунктах, особенно на верхних этажах. Камчатка входит в зону высокой сейсмической активности. Полуостров расположен рядом с Тихоокеанским «огненным кольцом», где регулярно происходят землетрясения и извержения вулканов.
