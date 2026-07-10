Премиальная BMW за 20 миллионов ушла под воду в Находке после скоростного манёвра
В Находке в озере Рицца утонула премиальная BMW, стоимость которой оценивается почти в 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Автомобиль не справился с управлением на повороте и на высокой скорости рухнул в воду. Водитель и его пассажир вовремя покинули салон и сумели выбраться на берег.
Один из очевидцев записал происходящее на видео, показывая, как из озера выходят два промокших молодых человека. При этом дорогостоящая иномарка ушла под воду практически полностью. Предварительно, машина была совсем новой. Другие подробности в материале не приводятся.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Приангарье спасатели сняли со скалы 42-летнюю туристку, которая застряла на высоте 60 метров. Инцидент случился в Ольхонском районе, когда муж и жена гуляли по Сарминскому ущелью. Подробности читайте здесь.
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