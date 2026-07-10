Премиальная BMW за 20 миллионов ушла под воду в Находке после скоростного манёвра

10 июля 2026, 06:43

Премиальная BMW за 20 миллионов утонула в озере в Находке после неудачного поворота

Фото: iStock/DarthArt

В Находке в озере Рицца утонула премиальная BMW, стоимость которой оценивается почти в 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.