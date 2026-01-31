Стали известны новые детали дела об убийстве девушки на юго-востоке Москвы
В деле об убийстве девушки на юго-востоке Москвы появились новые подробности По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошёл в квартире на улице Совхозной.
Потерпевшей стала 18-летняя студентка колледжа Олеся И. Девушка работала няней в благотворительном фонде «Кусочек счастья» и проживала в арендуемом жилье вместе с животными, которым помогал фонд.
Установлено, что Олеся недавно прекратила роман с 19-летним Виктором Бугуном. Однако молодой человек пришёл к её дому и требовал возобновить связь. После того как студентка отказалась вернуться к отношениям, между ними произошла ссора.
Подозреваемый применил физическую силу и задушил девушку. Через сутки Виктор сам пришёл в полицию и признался. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фонд сообщил, что животных экстренно вывезли из опечатанной квартиры.
