Стали известны новые детали дела об убийстве девушки на юго-востоке Москвы

31 января 2026, 17:17

Житель Москвы убил свою бывшую девушку после её отказа возобновить отношения

Фото: Istock/andriano_cz

В деле об убийстве девушки на юго-востоке Москвы появились новые подробности По информации ​Telegram-канала Baza, инцидент произошёл в квартире на улице Совхозной.